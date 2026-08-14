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তাফসির: Taha ২০:১১২
Taha
১১২
২০:১১২
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَنْ
یَّعْمَلْ
مِنَ
الصّٰلِحٰتِ
وَهُوَ
مُؤْمِنٌ
فَلَا
یَخٰفُ
ظُلْمًا
وَّلَا
هَضْمًا
۟
যে সৎ কাজ করবে মু’মিন হয়ে, তার অবিচার বা ক্ষতির কোন আশংকা নেই।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
В тот день люди будут поделены на две группы. В одну группу войдут несправедливые грешники, которые исповедовали неверие. Их участью будут разочарование, лишения, мучительное адское наказание и гнев Справедливого Судии. А вторую группу составят верующие, которые уверовали во все, во что предписал уверовать Аллах, и выполняли обязательные и желательные предписания религии. Они не будут опасаться несправедливости и притеснения, потому что никто не припишет им злодеяний, которых они не совершали, и не умалит совершенных ими благодеяний. Напротив, им будут прощены грехи и пороки, а их вознаграждение будет приумножено. Всевышний сказал: «Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой» (4:40).