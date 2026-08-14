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তাফসির: Taha ২০:১১০
Taha
১১০
২০:১১০
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًۭا ١١٠
یَعْلَمُ
مَا
بَیْنَ
اَیْدِیْهِمْ
وَمَا
خَلْفَهُمْ
وَلَا
یُحِیْطُوْنَ
بِهٖ
عِلْمًا
۟
তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা তিনি জানেন, তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
] خوای گهوره ئهزانێ له پێش دهستی ئهمان له پێشیان و پاشیان چی ڕووئهدات، پێشیان واته: قیامهت، وه پاشیان واته: دونیا [
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (١١٠)
] وه ئهوان هیچ زانیاریهكیان نیه دهربارهی خوای گهوره یان سیفاتهكانی ئیلا ئهوهی خوای گهوره خۆی پێی ڕاگهیاندبن.