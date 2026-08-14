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তাফসির: Taha ২০:১০৯
Taha
১০৯
২০:১০৯
يوميذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمان ورضي له قولا ١٠٩
يَوْمَئِذٍۢ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًۭا ١٠٩
یَوْمَىِٕذٍ
لَّا
تَنْفَعُ
الشَّفَاعَةُ
اِلَّا
مَنْ
اَذِنَ
لَهُ
الرَّحْمٰنُ
وَرَضِیَ
لَهٗ
قَوْلًا
۟
সেদিন কারো সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন আর যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন তার (সুপারিশ) ব্যতীত।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
20:109 20:111 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Никто не сможет заступиться за людей перед Аллахом, кроме тех, кому Аллах позволит ходатайствовать. Этими заступниками будут пророки и посланники, а также другие приближенные рабы. И заступаться они будут только за тех, кто искренне исповедовал правую веру и снискал благоволение Аллаха. Если же эти условия не будут выполнены, то никто не сможет ходатайствовать перед Аллахом за других.