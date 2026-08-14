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তাফসির: Taha ২০:১০৬
Taha
১০৬
২০:১০৬
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَیَذَرُهَا
قَاعًا
صَفْصَفًا
۟ۙ
অতঃপর তিনি তাকে (অর্থাৎ ভূমিকে) মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন।
তাফসির
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হাদিস
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
অতঃপর তিনি ভূমিকে মসৃণ সমতল ভূমিতে পরিণত করবেন।