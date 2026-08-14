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তাফসির: Taha ২০:১০৩
Taha
১০৩
২০:১০৩
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
یَّتَخَافَتُوْنَ
بَیْنَهُمْ
اِنْ
لَّبِثْتُمْ
اِلَّا
عَشْرًا
۟
তারা চুপিসারে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে যে, (দুনিয়াতে) দশ দিনের বেশি তোমরা অবস্থান করনি।
তাফসির
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Al-Sa'di
20:101 20:103 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Кто отказывается уверовать в Священный Коран, пренебрегает его повелениями и запретами либо считает необязательным постижение его истинного смысла, тот взваливает на свои плечи бремя величайшего греха. Именно этот грех подталкивает человека к неверию и заблуждению, в результате чего человек обрекает себя вечно нести бремя этого греха. В День воскресения злодеяния обернутся для него наказанием, и он будет вечно вкушать плоды своих больших и малых прегрешений. Как же скверно бремя адских мучеников! Как же мучительно наказание, которое ожидает их в День воскресения!