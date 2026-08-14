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তাফসির: Taha ২০:১০৩
Taha
১০৩
২০:১০৩
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
یَّتَخَافَتُوْنَ
بَیْنَهُمْ
اِنْ
لَّبِثْتُمْ
اِلَّا
عَشْرًا
۟
তারা চুপিসারে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে যে, (দুনিয়াতে) দশ দিনের বেশি তোমরা অবস্থান করনি।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ
] له نێوان خۆیان به نهێنی قسه ئهكهن و ئهڵێن: [
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (١٠٣)
] له دونیا ژیانتان بهسهر نهبردووه تهنها ده رۆژ نهبێت، واته: بهلایانهوه كهمه وا ئهزانن زۆر كهم له دونیادا ژیاون.