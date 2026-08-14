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তাফসির: Taha ২০:১০০
Taha
১০০
২০:১০০
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا ١٠٠
مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا ١٠٠
مَنْ
اَعْرَضَ
عَنْهُ
فَاِنَّهٗ
یَحْمِلُ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
وِزْرًا
۟ۙ
যে তাত্থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, কিয়ামাতের দিন সে (পাপের) বোঝা বহন করবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Qurtubi
[ ص: 157 ] قوله تعالى : من أعرض عنه أي القرآن فلم يؤمن به ، ولم يعمل بما فيه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما عظيما وحملا ثقيلا .