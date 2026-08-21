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তাফসির: Sad ৩৮:৮০
Sad
৮০
৩৮:৮০
قال فانك من المنظرين ٨٠
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ٨٠
قَالَ
فَاِنَّكَ
مِنَ
الْمُنْظَرِیْنَ
۟ۙ
তিনি বললেন- তোমাকে সময় দেয়া হল,
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Qurtubi
وأخر إلى الوقت المعلوم وهو يوم يموت الخلق فيه ، فأخر تهاونا به