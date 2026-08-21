প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Sad ৩৮:৭৮
Sad
৭৮
৩৮:৭৮
وان عليك لعنتي الى يوم الدين ٧٨
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٧٨
وَّاِنَّ
عَلَیْكَ
لَعْنَتِیْۤ
اِلٰی
یَوْمِ
الدِّیْنِ
۟
বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার উপর থাকল আমার অভিশাপ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٧٨)
] وه به دڵنیایی نهفرهتی منت لهسهره تا ڕۆژی قیامهت.