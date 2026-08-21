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তাফসির: Sad ৩৮:৭২
Sad
৭২
৩৮:৭২
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٧٢
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ٧٢
فَاِذَا
سَوَّیْتُهٗ
وَنَفَخْتُ
فِیْهِ
مِنْ
رُّوْحِیْ
فَقَعُوْا
لَهٗ
سٰجِدِیْنَ
۟
আমি যখন তাকে সঠিকভাবে বানিয়ে ফেলব আর তার ভিতরে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সাজদাহয় পড়ে যাবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
] كاتێك كه ڕێكم خست و شێوهیم بۆ كرد [
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
] وه له روحی خۆم خسته بهری، ئهمه بۆ (ئیزافهی تهشریف و تهعزیم)ه بۆ ڕێزو بهگهورهزانینه نهك خوای گهوره ئهو روحهی خۆی بخاته بهری ئهگهر نا ئهبوایه ئادهمیش ههمیشهیی بوایهو مردنی بهسهردا نههاتایه [
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢)
] كه ڕوحم كرده بهری ئێوه ههمووتان كڕنوشی ڕێزی بۆ بهرن نهك كڕنوشی عیبادهت.