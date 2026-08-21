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তাফসির: Sad ৩৮:৬৯
Sad
৬৯
৩৮:৬৯
ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ٦٩
مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩
مَا
كَانَ
لِیَ
مِنْ
عِلْمٍ
بِالْمَلَاِ
الْاَعْلٰۤی
اِذْ
یَخْتَصِمُوْنَ
۟
(বল) আমি ঊর্ধ্ব জগতের কোন জ্ঞান রাখি না যখন তারা (অর্থাৎ ফেরেশতারা) বাদানুবাদ করছিল।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩)
] وه ئهگهر له رێگاى وهحى¬یهوه نهبێت من هیچ زانیاریهكم نیه سهبارهت به فریشته بهڕێزهكان له ئاسمانهكانی سهرهوه كاتێك كه مشتومڕیانه له نێوان خۆیاندا سهبارهت به دروست كردنی ئادهم و كڕنوش نهبردنى ئیبلیس بۆى، یاخود سهبارهت به دهرهجات و كهفارات و ئهو شتانه.