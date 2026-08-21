প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Sad ৩৮:৬৭
Sad
৬৭
৩৮:৬৭
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلْ
هُوَ
نَبَؤٌا
عَظِیْمٌ
۟ۙ
বল, এটা এক ভয়ানক সংবাদ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: ئهمه ههواڵێكی یهكجار گهورهیه (هاتنی قیامهت، یان ناردنى من بۆ ئێوه).