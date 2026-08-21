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Tiếng Việt
তাফসির: Sad ৩৮:৬৩
Sad
৬৩
৩৮:৬৩
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ٦٣
أَتَّخَذْنَـٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَـٰرُ ٦٣
اَتَّخَذْنٰهُمْ
سِخْرِیًّا
اَمْ
زَاغَتْ
عَنْهُمُ
الْاَبْصَارُ
۟
আমরা কি তাদের সঙ্গে অযথাই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতাম, না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে? (অর্থাৎ তারা হয়ত জাহান্নামেই আছে কিন্তু আমাদের চোখ তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না)
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا
] له دونیا ئێمه ئهوانمان كردبووه گاڵتهجاڕو گاڵتهمان پێ ئهكردن [
أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (٦٣)
] یان ئێستا چاومان لهسهر ئهوان لایداوهو نایاندۆزینهوه له ئاگردا، ئهوكاته دهزانن كه ئهوان له پله بهرزهكانى بهههشتدان.