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তাফসির: Sad ৩৮:৫৯
Sad
৫৯
৩৮:৫৯
هاذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار ٥٩
هَـٰذَا فَوْجٌۭ مُّقْتَحِمٌۭ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ٥٩
هٰذَا
فَوْجٌ
مُّقْتَحِمٌ
مَّعَكُمْ ۚ
لَا
مَرْحَبًا
بِهِمْ ؕ
اِنَّهُمْ
صَالُوا
النَّارِ
۟
(নিজেদের একদল অনুসারীকে জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে জাহান্নামীরা বলাবলি করবে) এই তো এক বাহিনী তোমাদের সঙ্গে এসে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য নেই কোন সংবর্ধনা, তারা আগুনে জ্বলবে।
তাফসির
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কিরাত
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Al-Sa'di
38:58 38:59 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Таково мучительное адское ложе, таково суровое наказание, таковы унижение, бесчестие и страдания мучеников Преисподней! Отныне их будут поить кипятком, который будет разрывать кишки грешников, а также гноем - самым отвратительным и самым скверным из всех напитков. Этот адский напиток будет иметь мерзкий вид, горький вкус и зловонный запах. Но и это не все! Адских мучеников ожидают подобные этим другие мучения, которые не принесут им ничего, кроме страданий и унижения.