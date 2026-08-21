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তাফসির: Sad ৩৮:৫৯
Sad
৫৯
৩৮:৫৯
هاذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار ٥٩
هَـٰذَا فَوْجٌۭ مُّقْتَحِمٌۭ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ٥٩
هٰذَا
فَوْجٌ
مُّقْتَحِمٌ
مَّعَكُمْ ۚ
لَا
مَرْحَبًا
بِهِمْ ؕ
اِنَّهُمْ
صَالُوا
النَّارِ
۟
(নিজেদের একদল অনুসারীকে জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে জাহান্নামীরা বলাবলি করবে) এই তো এক বাহিনী তোমাদের সঙ্গে এসে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য নেই কোন সংবর্ধনা, তারা আগুনে জ্বলবে।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
'এ তো এক বাহিনী, তোমাদের সঙ্গে প্ৰবেশ করছে। তাদের জন্য নেই কোন অভিনন্দন। নিশ্চয় তারা আগুনে জ্বলবে।’