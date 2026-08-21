তাফসির: Sad ৩৮:৫৯

(জাহান্নামীদের নেতাদেরকে বলা হবে,) ‘এ এক বাহিনী, যা তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করবে।’[১] (ওরা বলবে,) ‘ওদের জন্য অভিনন্দন নেই, [২] ওরা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’[৩]
[১] জাহান্নামের দরজায় দন্ডায়মান ফিরিশতাগণ, কাফেরদের দলপতিদেরকে এই কথা তখন বলবেন, যখন তাদের অনুসারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অথবা কাফের দলপতিরা তাদের অনুসারীদের দিকে ইঙ্গিত করে নিজেদের মাঝে বলাবলি করবে।
[২] এ কথা দলপতিরা জাহান্নামে প্রবেশকারী কাফেরদের উদ্দেশ্যে ফিরিশতাদের উত্তরে বলবে। অথবা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। رَحْبَةٌ এর অর্থ প্রশস্ততা ও স্বাচ্ছন্দ্য। مَرْحَبًا শব্দটি অভিনন্দন সূচক, যা কোন আগত মেহমানকে সবাগত ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের সময় ব্যবহার করা হয়। لاَ مَرْحَبًا তার বিপরীত শব্দ।
[৩] এটা তাদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন না করার কারণ। আমাদের ও তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, এরাও আমাদের মতই জাহান্নামে প্রবেশ করছে এবং যেমন আমরা শাস্তিযোগ্য হয়েছি, তেমনি এরাও জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য হয়েছে।