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তাফসির: Sad ৩৮:৫৪
Sad
৫৪
৩৮:৫৪
ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤
إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ٥٤
اِنَّ
هٰذَا
لَرِزْقُنَا
مَا
لَهٗ
مِنْ
نَّفَادٍ
۟ۚۖ
এ হল আমার দেয়া রিযক- যা কক্ষনো ফুরাবে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
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কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷