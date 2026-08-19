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তাফসির: Sad ৩৮:৫৪
Sad
৫৪
৩৮:৫৪
ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤
إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ٥٤
اِنَّ
هٰذَا
لَرِزْقُنَا
مَا
لَهٗ
مِنْ
نَّفَادٍ
۟ۚۖ
এ হল আমার দেয়া রিযক- যা কক্ষনো ফুরাবে না।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Таким прекрасным уделом Аллах одарит каждого благочестивого человека, и этот удел никогда не иссякнет. Напротив, обитатели Рая всегда будут наслаждаться удивительными дарами своего Господа, и с каждым мигом их удовлетворение будет только расти. Воистину, это не представляет никакого труда для Всевышнего Господа - Великодушного, Сострадательного, Милосердного, Доброго, Щедрого, Всеобъемлющего, Богатого, Достохвального, Проницательного, Милостивого, Властелина, Справедливого Судии, Славного, Прекрасного. Его милость безгранична, а Его щедроты неисчислимы. Более того, ни одно творение не в силах всесторонне познать даже малую толику Его милости.