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৪৪
৩৮:৪৪
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب ٤٤
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًۭا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِرًۭا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌۭ ٤٤
وَخُذْ
بِیَدِكَ
ضِغْثًا
فَاضْرِبْ
بِّهٖ
وَلَا
تَحْنَثْ ؕ
اِنَّا
وَجَدْنٰهُ
صَابِرًا ؕ
نِّعْمَ
الْعَبْدُ ؕ
اِنَّهٗۤ
اَوَّابٌ
۟
(আমি তাকে বললাম) কিছু ঘাস লও আর তা দিয়ে আঘাত কর, (আর তোমার স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করার শপথ) ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেয়েছিলাম পূর্ণ ধৈর্যশীল, কতই না উত্তম বান্দাহ, প্রকৃতই (আল্লাহ) অভিমুখী।
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Al-Sa'di
Многие толкователи Корана говорили, что во время болезни пророк Айюб разгневался на свою жену и поклялся после выздоровления наказать ее ста ударами прутом или лозой. Жена Айюба была праведной женщиной и в самые трудные минуты не бросала своего мужа. Поэтому, когда он оправился от болезни, Всевышний Аллах смилостивился над ней и велел Своему пророку взять пучок из ста прутьев и несильно ударить им жену. Тем самым пророк Айюб не нарушил данную им клятву. Аллах подверг Айюба великому испытанию, но он проявил терпение и продолжал надеяться на милость своего Господа. Как прекрасен был этот раб! Славный пророк заслужил эту похвалу, потому что он самым совершенным образом справлялся со своими обязанностями как при благоденствии и благополучии, так и в суровую пору испытаний. Он надеялся на помощь Аллаха во всех делах, связанных с мирской жизнью и религией. Он любил всей душой только одного Аллаха, обожествлял только Его одного, обращался с мольбой о помощи только к Нему и непрестанно поминал его самыми прекрасными словами.