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Sad
৩৯
৩৮:৩৯
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَامْنُنْ
اَوْ
اَمْسِكْ
بِغَیْرِ
حِسَابٍ
۟
(আমি তাকে বললাম) এ সব আমারই দান। এত্থেকে তুমি যাকে ইচ্ছে দাও, কিংবা (না দিয়ে) নিজের কাছে রেখে দাও, তোমাকে কোন হিসেব দিতে হবে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
وقلنا له ﴿هَـٰذَا عَطَاۤؤُنَا فَٱمۡنُنۡ﴾ أَعْطِ مِنْهُ مَنْ شِئْت ﴿أَوۡ أَمۡسِكۡ﴾ عن الإعطاء ﴿بِغَیۡرِ حِسَابࣲ ٣٩﴾ أَيْ لَا حِسَاب عَلَيْك فِي ذَلِكَ