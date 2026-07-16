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Sad
৩৮
৩৮:৩৮
واخرين مقرنين في الاصفاد ٣٨
وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ٣٨
وَّاٰخَرِیْنَ
مُقَرَّنِیْنَ
فِی
الْاَصْفَادِ
۟
আর অন্যদেরকেও যারা ছিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ।
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَءَاخَرِینَ﴾ مِنْهُمْ ﴿مُقَرَّنِینَ﴾ مَشْدُودِينَ ﴿فِی ٱلۡأَصۡفَادِ ٣٨﴾ الْقُيُود بجمع أيديهم إلى أعناقهم