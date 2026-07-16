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Sad
৩০
৩৮:৩০
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب ٣٠
وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠
وَوَهَبْنَا
لِدَاوٗدَ
سُلَیْمٰنَ ؕ
نِعْمَ
الْعَبْدُ ؕ
اِنَّهٗۤ
اَوَّابٌ
۟ؕ
আমি দাঊদের জন্য দান করেছিলাম সুলাইমান। কতই না উত্তম বান্দাহ! বার বার (অনুশোচনাভরে) আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
После того как Всевышний Аллах восхвалил Своего пророка Давуда и поведал о Своей милости по отношению к нему, Он поведал историю пророка Сулеймана, сына Давуда. Появление на свет Сулеймана было еще одной милостью Господа по отношению к Давуду, который был сильно рад рождению праведного сына. Сулейман обладал прекрасными качествами и действительно заслуживал самой лучшей похвалы. Одним из его качеств была искренняя преданность Аллаху. Он обожествлял только одного Аллаха, любил всей душой только Его одного, преклонялся и смирялся только перед Ним и обращался с мольбой о помощи только к Нему. Он усердно стремился снискать благоволение своего Господа и ставил эту цель превыше всего остального.