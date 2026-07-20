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Saba
১৬
৩৪:১৬
فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ١٦
فَأَعْرَضُوا۟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَـٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍۢ وَأَثْلٍۢ وَشَىْءٍۢ مِّن سِدْرٍۢ قَلِيلٍۢ ١٦
فَاَعْرَضُوْا
فَاَرْسَلْنَا
عَلَیْهِمْ
سَیْلَ
الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنٰهُمْ
بِجَنَّتَیْهِمْ
جَنَّتَیْنِ
ذَوَاتَیْ
اُكُلٍ
خَمْطٍ
وَّاَثْلٍ
وَّشَیْءٍ
مِّنْ
سِدْرٍ
قَلِیْلٍ
۟
কিন্তু তারা (আল্লাহ হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল। কাজেই আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা, আর আমি তাদের বাগান দু’টিকে পরিবর্তিত করে দিলাম এমন দু’টি বাগানে যাতে জন্মিত বিস্বাদ ফল, ঝাউগাছ আর কিছু কুল গাছ।
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