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Muhammad
৯
৪৭:৯
ذالك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ٩
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ ٩
ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ
كَرِهُوْا
مَاۤ
اَنْزَلَ
اللّٰهُ
فَاَحْبَطَ
اَعْمَالَهُمْ
۟
তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, কাজেই আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করেন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Причина их заблуждения и несчастья в том, что они возымели отвращение к Священному Корану, который приносит людям успех и счастье. Но неверующие не поняли этого и отвернулись от Корана. Более того, они возымели к нему отвращение и возненавидели его, а Аллах сделал их деяния тщетными.