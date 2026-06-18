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Muhammad
১৮
৪৭:১৮
فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
فَهَلْ
یَنْظُرُوْنَ
اِلَّا
السَّاعَةَ
اَنْ
تَاْتِیَهُمْ
بَغْتَةً ۚ
فَقَدْ
جَآءَ
اَشْرَاطُهَا ۚ
فَاَنّٰی
لَهُمْ
اِذَا
جَآءَتْهُمْ
ذِكْرٰىهُمْ
۟
তারা কি শুধু এ অপেক্ষায় আছে যে, ক্বিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে পড়ুক? ক্বিয়ামতের লক্ষণগুলো তো এসেই গেছে। কাজেই তা এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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Al-Sa'di
Неужели неверующие не думают о приближении Судного часа, который настигнет их внезапно? Что мешает им задуматься о том страшном дне, приметы которого уже наступили? Они непременно опомнятся, но раскаяние не принесет им никакой пользы, когда истечет его последний срок. У них не будет возможности вернуться назад, потому что в этой жизни у них было достаточно времени для того, чтобы одуматься, тем более что к ним приходил увещеватель. Такими словами Господь призывает всех нас готовиться к Последней жизни до того, как смерть внезапно настигнет каждого из нас. И именно смерть станет для каждого из нас началом Судного дня.