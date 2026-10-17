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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 72
Maryam
৭২
১৯:৭২
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ٧٢
ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّۭا ٧٢
ثُمَّ
نُنَجِّی
الَّذِیْنَ
اتَّقَوْا
وَّنَذَرُ
الظّٰلِمِیْنَ
فِیْهَا
جِثِیًّا
۟
অতঃপর মুত্তাকীদেরকে আমি রক্ষা করব আর যালিমদেরকে তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
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