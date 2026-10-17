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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 71
Maryam
৭১
১৯:৭১
وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ٧١
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًۭا مَّقْضِيًّۭا ٧١
وَاِنْ
مِّنْكُمْ
اِلَّا
وَارِدُهَا ۚ
كَانَ
عَلٰی
رَبِّكَ
حَتْمًا
مَّقْضِیًّا
۟ۚ
তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফয়সালা।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷