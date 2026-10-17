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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 69
Maryam
৬৯
১৯:৬৯
ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمان عتيا ٦٩
ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ عِتِيًّۭا ٦٩
ثُمَّ
لَنَنْزِعَنَّ
مِنْ
كُلِّ
شِیْعَةٍ
اَیُّهُمْ
اَشَدُّ
عَلَی
الرَّحْمٰنِ
عِتِیًّا
۟ۚ
অতঃপর প্রত্যেক দল হতে দয়াময়ের প্রতি সবচেয়ে অবাধ্যকে অবশ্য অবশ্যই টেনে বের করব।
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Tafsir Fathul Majid
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