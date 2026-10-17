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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 67
Maryam
৬৭
১৯:৬৭
اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شييا ٦٧
أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًۭٔا ٦٧
اَوَلَا
یَذْكُرُ
الْاِنْسَانُ
اَنَّا
خَلَقْنٰهُ
مِنْ
قَبْلُ
وَلَمْ
یَكُ
شَیْـًٔا
۟
মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি পূর্বে তাকে সৃষ্টি করেছি আর সে তখন কিছুই ছিল না।
তাফসির
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হাদিস
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷