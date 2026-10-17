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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 62
Maryam
৬২
১৯:৬২
لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ٦٢
لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَـٰمًۭا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ٦٢
لَا
یَسْمَعُوْنَ
فِیْهَا
لَغْوًا
اِلَّا
سَلٰمًا ؕ
وَلَهُمْ
رِزْقُهُمْ
فِیْهَا
بُكْرَةً
وَّعَشِیًّا
۟
সেখানে তারা শান্তির সম্ভাষণ ছাড়া কোন অপবাক্য শুনবে না। আর সকাল-সন্ধ্যা সেখানে তাদের জন্য থাকবে জীবন ধারণের উপকরণ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷