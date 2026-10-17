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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 55
Maryam
৫৫
১৯:৫৫
وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ٥٥
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّۭا ٥٥
وَكَانَ
یَاْمُرُ
اَهْلَهٗ
بِالصَّلٰوةِ
وَالزَّكٰوةِ ۪
وَكَانَ
عِنْدَ
رَبِّهٖ
مَرْضِیًّا
۟
সে তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিত আর সে ছিল তার প্রতিপালকের নিকট সন্তুষ্টির পাত্র।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷