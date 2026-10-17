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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 45
Maryam
৪৫
১৯:৪৫
يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمان فتكون للشيطان وليا ٤٥
يَـٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌۭ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَـٰنِ وَلِيًّۭا ٤٥
یٰۤاَبَتِ
اِنِّیْۤ
اَخَافُ
اَنْ
یَّمَسَّكَ
عَذَابٌ
مِّنَ
الرَّحْمٰنِ
فَتَكُوْنَ
لِلشَّیْطٰنِ
وَلِیًّا
۟
হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় যে, দয়াময়ের ‘আযাব আপনাকে ধরে বসবে, তখন আপনি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবেন।’
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷