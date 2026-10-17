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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 43
Maryam
৪৩
১৯:৪৩
يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا ٤٣
يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًۭا سَوِيًّۭا ٤٣
یٰۤاَبَتِ
اِنِّیْ
قَدْ
جَآءَنِیْ
مِنَ
الْعِلْمِ
مَا
لَمْ
یَاْتِكَ
فَاتَّبِعْنِیْۤ
اَهْدِكَ
صِرَاطًا
سَوِیًّا
۟
হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, কাজেই আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখাব।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷