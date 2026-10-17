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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 39
Maryam
৩৯
১৯:৩৯
وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يومنون ٣٩
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٩
وَاَنْذِرْهُمْ
یَوْمَ
الْحَسْرَةِ
اِذْ
قُضِیَ
الْاَمْرُ ۘ
وَهُمْ
فِیْ
غَفْلَةٍ
وَّهُمْ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
۟
বিপদের দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দাও যখন ব্যাপার চূড়ান্ত করা হবে আর (দেখ) এ সম্পর্কে তারা উদাসীন আর তারা ঈমান আনে না।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷