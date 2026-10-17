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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Maryam আয়াহ 38
Maryam
৩৮
১৯:৩৮
اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لاكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ٣٨
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
اَسْمِعْ
بِهِمْ
وَاَبْصِرْ ۙ
یَوْمَ
یَاْتُوْنَنَا
لٰكِنِ
الظّٰلِمُوْنَ
الْیَوْمَ
فِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟
যেদিন তারা আমার কাছে আসবে সেদিন কতই না স্পষ্টভাবে তারা শুনতে পাবে আর দেখতে পাবে। কিন্তু যালিমরা আজ স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে পড়ে আছে।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷