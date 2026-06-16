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Maryam
৩০
১৯:৩০
قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ٣٠
قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَـٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّۭا ٣٠
قَالَ
اِنِّیْ
عَبْدُ
اللّٰهِ ؕ۫
اٰتٰىنِیَ
الْكِتٰبَ
وَجَعَلَنِیْ
نَبِیًّا
۟ۙ
শিশুটি বলে উঠল, ‘আমি আল্লাহর বান্দাহ, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আর আমাকে নবী করেছেন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
19:29 19:30 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Она поступила так, потому что ей было велено знаками объяснить людям, что она дала обет молчания, если люди попытаются заговорить с ней. Когда она показала на младенца и предложила им заговорить с ним, люди удивились ее поступку, потому что дети, как правило, не умеют разговаривать в младенческом возрасте. И в это время младенец заговорил.