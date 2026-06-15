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Maryam
২২
১৯:২২
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢
فَحَمَلَتْهُ
فَانْتَبَذَتْ
بِهٖ
مَكَانًا
قَصِیًّا
۟
অতঃপর ছেলে তার গর্ভে আসল। তখন সে তা নিয়ে দূরবর্তী জায়গায় চলে গেল।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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Al-Sa'di
19:21 19:22 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Это откровение свидетельствует о могуществе Всевышнего Аллаха. Законы, по которым существует Вселенная, не являются независимыми, потому что они оказывают влияние на происходящие явления только в соответствии с божественным предопределением. Аллах показывает Своим рабам необычные явления и чудеса для того, чтобы они не полагались исключительно на материальные причины, а связывали свои надежды с Тем, Кто сотворил и предопределил эти причины. Что же касается сына Марьям, то его появление на свет было милостью Аллаха по отношению к нему, его матери и всем остальным людям. Его милость по отношению к сыну Марьям выразилась в том, что Он почтил его Небесным Откровением и другими почестями, которых были удостоены твердые духом посланники. Его милость по отношению к его матери проявилась в том, что она заслужила добрую славу и извлекла из этого великую пользу для себя. А Его милость по отношению к остальным людям заключалась в том, что сын Марьям был одним из посланников. Воистину, пришествие Божьих посланников является одной из величайших милостей Аллаха по отношению к человечеству, потому что они читают людям Откровение, очищают их от грехов, обучают их Писанию и мудрости. И если люди обращаются в их веру и покоряются им, то они обретают счастье как при жизни на земле, так и после смерти. В тот момент чудесное рождение пророка Исы было уже делом предрешенным. Оно было изначально предопределено Аллахом, и ничто не могло помешать этому сбыться. И поэтому Джибрил вдохнул дух от Аллаха в вырез на груди Марьям.