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Maryam
১৯
১৯:১৯
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩
قَالَ
اِنَّمَاۤ
اَنَا
رَسُوْلُ
رَبِّكِ ۖۗ
لِاَهَبَ
لَكِ
غُلٰمًا
زَكِیًّا
۟
সে বলল, ‘আমি তোমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি তোমাকে একটি পুত-পবিত্র পুত্র দানের উদ্দেশ্যে।’
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Malaika akawmambia, «Kwa hakika, mimi ni mjumbe wa Mola wako, Amenituma kwako nikutunuku mtoto wa kiume aliyesafika na madhambi.»