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Hud
৩১
১১:৩১
ولا اقول لكم عندي خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين ٣١
وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌۭ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّىٓ إِذًۭا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣١
وَلَاۤ
اَقُوْلُ
لَكُمْ
عِنْدِیْ
خَزَآىِٕنُ
اللّٰهِ
وَلَاۤ
اَعْلَمُ
الْغَیْبَ
وَلَاۤ
اَقُوْلُ
اِنِّیْ
مَلَكٌ
وَّلَاۤ
اَقُوْلُ
لِلَّذِیْنَ
تَزْدَرِیْۤ
اَعْیُنُكُمْ
لَنْ
یُّؤْتِیَهُمُ
اللّٰهُ
خَیْرًا ؕ
اَللّٰهُ
اَعْلَمُ
بِمَا
فِیْۤ
اَنْفُسِهِمْ ۖۚ
اِنِّیْۤ
اِذًا
لَّمِنَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
আমি তো তোমাদেরকে এ কথা বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডারসমূহ আছে। আর আমি অদৃশ্যের খবরও জানি না। আর আমি এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি এ কথাও বলি না যে, তোমাদের চোখ যে সব লোককে অবজ্ঞা করে, আল্লাহ কক্ষনো তাদের কল্যাণ করবেন না। তাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ্ই তা বেশী জানেন। (এ রকম কথা বললে) আমি তো যালিমদের শামিল হয়ে যাবো।
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Al-Sa'di
Я - всего лишь посланник Аллаха. Одним я сообщаю радостную весть, а других предостерегаю от наказания. Я не способен на большее и не владею сокровищницами Аллаха. Я не распоряжаюсь благами и не могу одарять и лишать людей по своему усмотрению. Я не ведаю сокровенного и не могу рассказать вам тайны и секреты Вселенной. Я не называю себя ангелом и не претендую на место, которого я не заслуживаю. Я не хочу, чтобы меня ставили выше того места, на которое меня возвел Аллах, и не желаю судить о людях, опираясь на свои предположения. И если неуверовавшие старейшины презирают неимущих и незнатных правоверных, то я не стану говорить, что Аллах никогда не наделит их добром. Аллаху лучше известно о том, что в их душах. Если они действительно уверовали, то они непременно обретут великое благо. Но если их вера не является искренней, то им предстоит отвечать за это перед Аллахом. А если я стану говорить нечто из того, что мне не полагается говорить, то окажусь в числе несправедливых беззаконников. Такими словами пророк Нух пытался объяснить своим соплеменникам, что он никогда не бросит неимущих правоверных и не станет ненавидеть их. А наряду с этим он призывал их придерживаться более правильного и более справедливого пути.