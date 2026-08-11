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তাফসির: Hud ১১:১২৩
Hud
১২৩
১১:১২৩
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ١٢٣
وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣
وَلِلّٰهِ
غَیْبُ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
وَاِلَیْهِ
یُرْجَعُ
الْاَمْرُ
كُلُّهٗ
فَاعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ
عَلَیْهِ ؕ
وَمَا
رَبُّكَ
بِغَافِلٍ
عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ
۟۠
আসমানসমূহ ও যমীনের অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে। সকল বিষয়ই (চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য) তাঁর কাছে ফিরে যায়, কাজেই তুমি তাঁরই ‘ইবাদাত কর, আর তাঁর উপরই নির্ভর কর, তোমরা যা কিছু করছ, সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক মোটেই বে-খবর নন।
তাফসির
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Al-Sa'di
11:123 12:1 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
О Мухаммад! Неверующие не извлекают пользы из увещеваний и всевозможных наставлений. Покажи им ясные знамения, и пусть они продолжают исповедовать свою религию. Вы же исповедуйте религию Аллаха. И пусть они дожидаются того, что произойдет с вами. Вы же дождитесь того, что произойдет с ними. Всевышний провел четкую грань между двумя группами Своих рабов. Он одарил победой тех, кто обратился в правую веру, и подавил своих неверующих врагов. Ему известно все сокровенное на небесах и на земле, и ничто не способно сокрыться от Него. Деяния всех творений возвращаются к Нему, после чего Он отделяет дурные поступки от благих. Людям надлежит поклоняться Ему и по мере возможностей выполнять все, что им приказано выполнять. При этом они должны уповать на своего Господа, который не предает забвению их добрые и злые деяния. Напротив, Он объемлет их своим знанием, и все они записаны письменной тростью. А это значит, что Он непременно вынесет свой приговор и свершит справедливое возмездие.