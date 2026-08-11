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তাফসির: Hud ১১:১২২
Hud
১২২
১১:১২২
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَانْتَظِرُوْا ۚ
اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ
۟
আর তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষায় থাকলাম।’
তাফসির
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কিরাত
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Bayan ul Quran
11:122 11:123 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
آیت 122 وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ کہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ کیا آتا ہے۔