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তাফসির: Hud ১১:১২২
Hud
১২২
১১:১২২
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَانْتَظِرُوْا ۚ
اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ
۟
আর তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষায় থাকলাম।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢)
] وه ئێوه چاوهڕێ بن ئێمهش چاوهڕێی سهرهنجامی كارهكهی ئێوهین بزانین خوای گهوره كهی سزاتان ئهدات و سزای خوای گهوره چۆن ئهبێت، (خواى گهوره پێغهمبهرو -
صلی الله علیه وسلم
- باوهڕدارانى سهرخست و كافرانى تێكشكاند).