Al-Sa'di তাফসীর: Ghafir আয়াহ 51

Тогда все адские мученики станут просить суровых стражей Ада: «Призовите вашего Господа! Может быть, нам будет позволено хотя бы разок вздохнуть с облегчением». Ангелы станут упрекать неверующих и объяснят им, что ничье заступничество не принесет им облегчения и что никакие молитвы не помогут им. Они скажут: «Разве посланники не разъяснили вам истину и прямой путь? Разве вы не ведали о том, что приближает людей к Аллаху и что отдаляет их от Него?» Неверующие сознаются в том, что к ним приходили Божьи посланники, о правоте которых свидетельствовали многочисленные знамения и неопровержимые доказательства. Они также сознаются в том, что были несправедливы, когда продолжали упрямо отрицать истину, после того как она стала ясна им. Тогда стражи огненной Преисподней откажутся заступаться за обитателей Ада перед Аллахом и скажут: «Тогда взывайте сами, но принесут ли вам пользу ваши молитвы?» Словно отвечая на этот вопрос, Всевышний Аллах возвестил о том, что все мольбы неверующих являются тщетными. Они представляют собой лишь бесполезные слова, от которых нет никакого проку, потому что неверие и многобожие разрушают даже самые прекрасные поступки человека и делают его молитвы бессмысленными и бесполезными. В предыдущих аятах Господь сообщил о наказании, которое выпало на долю приспешников Фараона в мирской жизни, в барзахе, где человеческие души пребудут после смерти вплоть до наступления Судного дня, а также в Последней жизни. Господь также поведал об ужасе, который будут испытывать обитатели Ада, осмелившиеся враждовать с пророками и посланниками Аллаха. Затем Всевышний Аллах поведал о своих посланниках и правоверных и сказал: