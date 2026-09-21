Al-Sa'di তাফসীর: Ghafir আয়াহ 33

Верующий муж напомнил своему народу об ужасах Судного дня и предостерег их от многобожия и поклонения ложным богам. Он сказал: «В тот день суровые ангелы погонят вас в сторону огненной Геенны, и тогда вы попытаетесь сбежать. Но вы не сумеете спастись от наказания Аллаха, и ни одно творение не станет помогать вам в этом. Всевышний сказал: «В тот день будут испытаны (или раскроются) тайны, и тогда не будет у него ни силы, ни помощника» (86:9–10). Но если Аллах вводит человека в заблуждение, то никто не способен наставить его на прямой путь, поскольку только Всевышний Аллах распоряжается верой и заблуждением. Он знает, кто из Его рабов не заслуживает чести следовать прямым путем, и лишает верного руководства только закоренелых преступников. В результате никто не может помочь им встать на прямой путь.