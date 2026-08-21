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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২৯
Az-Zumar
২৯
৩৯:২৯
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٩
ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًۭا رَّجُلًۭا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًۭا سَلَمًۭا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩
ضَرَبَ
اللّٰهُ
مَثَلًا
رَّجُلًا
فِیْهِ
شُرَكَآءُ
مُتَشٰكِسُوْنَ
وَرَجُلًا
سَلَمًا
لِّرَجُلٍ ؕ
هَلْ
یَسْتَوِیٰنِ
مَثَلًا ؕ
اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ ۚ
بَلْ
اَكْثَرُهُمْ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
আল্লাহ একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ এক ব্যক্তি যার মুনিব অনেক- যারা পরস্পরের বিরোধী। আরেক ব্যক্তি যার সম্পূর্ণ মালিকানা একজনের (উপর ন্যস্ত), তুলনায় এ দু’জন কি সমান? যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই (যে তিনি আমাদেরকে নানান দেবদেবীর কবল থেকে রক্ষা ক’রে একমাত্র তাঁরই সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন), কিন্তু মানুষদের অধিকাংশ (এ আসল সত্যটা) জানে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Это - притча об идолопоклонстве и единобожии. Представьте себе раба, который принадлежит нескольким хозяевам, которые в свою очередь не могут найти между собой общий язык. Конечно же, этот раб не сможет найти покой, потому что каждый из его препирающихся хозяев требует от него то, с чем не согласны остальные хозяева. Что можно сказать об этом несчастном рабе, оказавшемся в руках несправедливых и враждебных хозяев? А теперь представьте себе раба, который принадлежит только одному хозяину. Он точно знает то, чего от него требует господин, и поэтому не испытывает никакого беспокойства. Равны ли они в этой притче? Безусловно, эти рабы не могут быть равны. То же самое можно сказать о многобожнике, который поклоняется вымышленным богам. Он взывает о помощи то к одному богу, то к другому, и не может обрести покой и умиротворение. Совсем иначе дело обстоит с тем, кто искренне поклоняется одному Аллаху. Всевышний избавляет его от зла язычества и многобожия и дарует ему покой и умиротворение. Хвала Аллаху за то, что Он провел грань между истиной и ложью и указал своим невежественным рабам на прямой путь! Однако большинство людей продолжает приобщать к Аллаху сотоварищей и обрекать себя на мучительное наказание.