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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:২৪
Az-Zumar
২৪
৩৯:২৪
افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٢٤
أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٤
اَفَمَنْ
یَّتَّقِیْ
بِوَجْهِهٖ
سُوْٓءَ
الْعَذَابِ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ ؕ
وَقِیْلَ
لِلظّٰلِمِیْنَ
ذُوْقُوْا
مَا
كُنْتُمْ
تَكْسِبُوْنَ
۟
ক্বিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি তার (হাত পা বাঁধা থাকার কারণে) মুখমন্ডলের সাহায্যে ভয়ানক ‘আযাবের আঘাত ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত যে এসব থেকে নিরাপদ)? যালিমদেরকে বলা হবে- তোমরা যা অর্জন করেছ তার স্বাদ গ্রহণ কর।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
أفيستوي هذا الذي هداه اللّه، ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته، كمن كان في الضلال واستمر على عناده حتى قدم القيامة، فجاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء، وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه، فهو يتقي فيه سوء العذاب لأنه قد غلت يداه ورجلاه،
{ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ }
أنفسهم، بالكفر والمعاصي،
توبيخا وتقريعا:
{ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ }
.