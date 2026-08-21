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তাফসির: Az-Zumar ৩৯:১৮
Az-Zumar
১৮
৩৯:১৮
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولايك الذين هداهم الله واولايك هم اولو الالباب ١٨
ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٨
الَّذِیْنَ
یَسْتَمِعُوْنَ
الْقَوْلَ
فَیَتَّبِعُوْنَ
اَحْسَنَهٗ ؕ
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
هَدٰىهُمُ
اللّٰهُ
وَاُولٰٓىِٕكَ
هُمْ
اُولُوا
الْاَلْبَابِ
۟
যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে আর এর উত্তমগুলো মেনে চলে। ওরাই হল তারা আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন আর ওরাই হল জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ٱلَّذِینَ یَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥۤۚ﴾ وَهُوَ مَا فِيهِ صَلَاحهمْ ﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمۡ أُو۟لُوا۟ ٱلۡأَلۡبَـٰبِ ١٨﴾ أَصْحَاب الْعُقُول