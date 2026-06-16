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Ash-Shu'ara
৯৯
২৬:৯৯
وما اضلنا الا المجرمون ٩٩
وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩
وَمَاۤ
اَضَلَّنَاۤ
اِلَّا
الْمُجْرِمُوْنَ
۟
অপরাধীরাই আমাদেরকে গোমরাহ্ করেছিল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na hakuna kilichotutia kwenye mwisho huu mbaya isipokuwa ni wahalifu ambao walitulingania tumuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu.