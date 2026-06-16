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Ash-Shu'ara
৯৮
২৬:৯৮
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
اِذْ
نُسَوِّیْكُمْ
بِرَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟
যখন আমরা তোমাদেরকে সর্বজগতের পালনকর্তার সমকক্ষ স্থির করতাম।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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Al-Sa'di
26:98 26:100 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Мы поклонялись вам наряду с Аллахом, любили вас всей душой, страшились вашего гнева, надеялись на вашу помощь, обращались к вам с молитвами - делали ради вас то, что надо было делать ради Всевышнего Аллаха. Воистину, мы пребывали в явном заблуждении и заслужили справедливое наказание. Эти слова являются очевидным свидетельством того, что многобожники приравнивали идолов к Аллаху только посредством поклонения своим вымышленным божествам. Они не считали, что идолы являются творцами Вселенной, поскольку знали, что только Аллах является Господом миров, которому подвластны все творения и даже идолы и истуканы.