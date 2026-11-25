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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Ash-Shu'ara আয়াহ 93
Ash-Shu'ara
৯৩
২৬:৯৩
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ ؕ
هَلْ
یَنْصُرُوْنَكُمْ
اَوْ
یَنْتَصِرُوْنَ
۟ؕ
আল্লাহকে বাদ দিয়ে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে কিংবা তাদের নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে?
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷